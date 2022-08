Investe donne e scappa, identificato autista nel bellunese

(ANSA) - ROCCA PIETORE (BELLUNO), 26 AGO - E' stato identificato dai carabinieri e denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di lesioni e omissione di soccorso il conducente dell'auto che questa mattina ha investito a Rocca Pietore (Belluno) due donne che si trovavano ad un centinaio di metri l'una dall'altra. Si tratta di un sessantenne residente nella zona, sul quale ora non vengono forniti altri dettagli.

Le donne coinvolte sono una portalettere di 35 anni, che ha riportato qualche contusione, ed una turista romagnola 40enne trasportata all'ospedale di Treviso con ferite più serie, ma non tali da metterla in pericolo di vita, al capo e alle gambe.

(ANSA).