Venezia: Filming Italy Best Movie award, tutti i vincitori

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Ilenia Pastorelli è la madrina della IV edizione del FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD, in cui i co-fondatori del premio Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico Filming Italy Award e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication e Presidente onorario del Premio, annunceranno tutti i premiati di quest'anno il 4 settembre all'Hotel Excelsior al Lido durante la 79ª Mostra del cinema di Venezia. Al maestro del grande cinema europeo Claude Lelouch verrà consegnato il Filming Italy Best Movie Achievement Award.

Atteso ospite internazionale del Filming Italy Best Movie Award è l'attore Can Yaman. Tra gli ospiti premianti, anche la modella e attrice francese Alyson Le Borges.

Ecco alcuni dei vincitori delle varie categorie che riceveranno il Filming Italy Best Movie Award: a Guillermo del Toro, a Jack Dylan Grazer e alla star spagnola Najwa Nimri il Filming Italy Best Movie International Award; a Paolo Sorrentino il premio come miglior film per È stata la mano di Dio; a Natasha Lyonne il Women Power; a Giovanna Mezzogiorno il Premio alla Carriera; ad Anna Foglietta il premio menzione speciale per il suo ruolo in Alfredino - Una storia italiana; a Drusilla Foer il premio come personaggio TV dell'anno; a Carolina Crescentini il premio come miglior attrice per il terzo capitolo di C'era una volta il crimine; a Laura Chiatti il premio come miglior attrice in un film drammatico per Ero in guerra ma non lo sapevo; a Claudio Bisio il premio come miglior attore dell'anno; a Raoul Bova l'Achievement Award; a Serena Autieri il premio menzione speciale "Donne del cinema italiano" per il film Con tutto il cuore; a Caterina Caselli il premio per il miglior docu-film Caterina Caselli - Una vita, cento vite; a Gabriele Mainetti il premio per la miglior regia per Freaks Out; ad Elio Germano il premio menzione speciale per il suo ruolo in America Latina; a Federica Pellegrini lo Sport Award per il documentario Underwater; all'attrice francese Anne Parillaud lo European Award; ad Adriano Panatta il premio speciale per il docu-film Una Squadra. (ANSA).