Sparò a un connazionale a Jesolo, arrestato a Parigi

(ANSA) - VENEZIA, 22 AGO - È stato bloccato e arrestato all'aeroporto Orly di Parigi il cittadino tunisino che lo scorso 26 luglio aveva sparato e ferito un connazionale a Jesolo, nei pressi di un locale di via Verdi, nel bel mezzo della movida serale.

L'uomo, nelle ultime settimane, era costantemente controllato tramite intercettazioni telefoniche da commissariato di Jesolo, Squadra Mobile della Questura di Venezia e polizia francese, che alla fine sono riusciti a chiudere il cerchio e catturarlo.

Il tunisino sarebbe stato fermato nei giorni scorsi da agenti in abiti civili, poco prima che si imbarcasse sul volo che lo avrebbe condotto nel suo Paese natale. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale per tentato omicidio. A tradire l'uomo sarebbe stato il cellulare tramite il quale si manteneva in contatto con alcuni conoscenti sul litorale veneziano. (ANSA).