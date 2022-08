Elezioni: Salvini, Zaia lo metterei ovunque

(ANSA) - VENEZIA, 02 AGO - "Zaia lo metterei ovunque". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, oggi a Venezia sui pababili al parlamento o in un governo di centro destra. "E' una della risorse migliori - ha aggiunto - ma siccome io non rispondo e non ho degli uomini come soldatini, deciderà Luca.

L'ho sentito lungamente anche questa mattina". (ANSA).