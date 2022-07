Turismo:debutta Cortina In,tour operator che guarda a Veneto

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 21 LUG - Debutta con l'estate 2022 a Cortina un tour operator dedicato espressamente all'incoming: si chiama 'Cortina In' e rappresenta la sfida di due giovani soci, Lorenzo Gambato e Giulia Wedam, e del loro staff, Chiara Costa ed Eleonora Colli, che hanno deciso di mettendo a frutto le competenze ed esperienze acquisite in anni di lavoro in città nel settore del turismo per garantire nella località ampezzana un servizio che prima non c'era. L'idea è di creare un operatore dalla filosofia 'smart' con base sul territorio di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti, specializzato nel settore del turismo leisure ma anche dei viaggi d'affari e nel supporto di eventi. Agli ospiti viene dunque data la possibilità di 'testare' un prodotto tailor made per visitare la località ampezzana ma anche usufruire di un pacchetto turistico che oltrepassi i confini montani per comprendere l'intero Veneto, da Venezia alle Colline del Prosecco, patrimonio dell'Unesco.

"In questa fase stiamo collaborando soprattutto con hotel a 4 e 5 stelle e qualche 3 stelle selezionato" racconta Gambato.

Tra le strutture inserite in catalogo vi sono, ad esempio, l'Hotel Faloria, un 5 stelle che dispone di quella che è considerata la migliore spa di Cortina, o il nuovissimo boutique hotel di design De Len, nella centralissima via Cesare Battisti.

E ancora l'Hotel Cortina e i suoi cocktail con vista privilegiata Corso Italia. L'idea di partenza è che chi arriva a Cortina non si accontenta più solo di trekking e rifugi.

"Vorremo dare al turista tutte quelle esperienze - sottolinea Gambato - che di solito il visitatore non riesce a fare da solo, come farsi portare all'alba sotto le Tre Cime di Lavaredo per sentire il suono del risveglio della natura o immergersi in quota in una tinozza calda, siccità permettendo, per bere un bicchiere di prosecco.

Cortina In, a differenza di quanto accadeva in passato, può allargare il proprio occhio oltre ai confini comunali, offrendo ad esempio l'esperienza unica di una passeggiata sui costoni del Passo Giau, in Comune di Colle Santa Lucia, o organizzare una vacanza per famiglie a San Vito di Cadore, nel segno del contatto con la natura.

In più la nuova realtà cortinese punta a destagionalizzare quanto più possibile la vacanza, facendo scoprire all'ospite le bellezze del foliage autunnale o i prati fioriti dopo il disgelo invernale. 'Cortina In' opera con clienti individuali per organizzare vacanze, matrimoni, viaggi di nozze o eventi privati. Le principali tipologie di vacanza offerte sono vacanze active, experience, gourmet, wellness e family.

L'operatore collabora anche con aziende per organizzare eventi di piccole e grandi dimensioni, viaggi incentive e attività di team building nonché produzioni cinematografiche, conferenze, meeting e congressi. L'organizzazione fornisce supporto logistico nell'organizzazione delle varie tipologie di evento: dalle location più adatte alle strutture ricettive, dalle attività da svolgere in loco all'organizzazione di transfer, dal catering all'intrattenimento. Inoltre è possibile includere tra i servizi la pianificazione dei trasporti, la fornitura dell'allestimento tecnico audio-visivo e dello staff specializzato per assistere durante meeting o convegni: accoglienza degli ospiti, servizio di interpretazione, grafica e comunicazione, guide e hostess, organizzazione delle attività leisure, premiazioni e cene di gala. (ANSA).