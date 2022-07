Vaticano: ambasciatore Usa visita Cuamm e Questura a Padova

(ANSA) - PADOVA, 19 LUG - Visita speciale quest'oggi a Padova dell'ambasciatore Usa presso la Santa Sede, Joseph Donnelly, accolto dal personale dell'Ufficio immigrazione della Questura e dai volontari di Medici con l'Africa Cuamm, che ogni giorno dedicano il loro impegno alla causa dei rifugiati politici. La visita è avvenuta nell'ambito degli incontri che l'ambasciatore e la consorte stanno avendo nella città del Santo con le associazioni di volontariato e altri enti caritatevoli di ispirazione cristiana. "Questo è l'ufficio in cui cerchiamo di accogliere le persone in maggiore difficoltà - ha detto il Questore Antonio Sbordone, a margine della visita del diplomatico -. Accoglienza e serietà da parte dei nostri agenti, che ogni giorno si mettono a disposizione delle persone in situazioni di disagio". Donnelly, insieme alla moglie, ha visitato gli uffici della Questura, salutando collaboratori e dipendenti: "Vi ringrazio per quanto state facendo per tutte queste persone, aiutando i rifugiati. Sono orgoglioso di vedere ciò che viene fatto per queste persone, questo lavoro è una vocazione - ha detto -. Sono a Padova per incontrare queste organizzazioni che aiutano i rifugiati, e queste persone stanno lavorando molto intensamente per aiutare le persone che arrivano dall'Ucraina. Vorrei dimostrare il supporto dell'America rispetto a queste sofferenze e siamo veramente grati ai padovani e all'Italia per la dedizione che mostrano verso i rifugiati".

