Milano-Cortina: cabina regia, intesa su fondi infrastrutture

(ANSA) - VENEZIA, 12 LUG - E' stata raggiunta l'intesa sullo schema di ripartizione delle risorse, pari a 324 milioni di euro, previste nella legge di Bilancio 2022 per gli interventi infrastrutturali legati allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e sulla destinazione di 70 milioni allocati con la legge di Bilancio 2021 nei capitoli del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) per ulteriori interventi connessi all'evento di cui beneficerà anche la collettività.

È quanto emerso dalla riunione della Cabina di Regia sulle infrastrutture per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali, che si è svolta oggi al Mims. Presieduta dal Ministro Enrico Giovannini e dal Viceministro Alessandro Morelli, la riunione è servita per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, che, come evidenziato, proseguono secondo le tempistiche previste. (ANSA).