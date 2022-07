'Notte al museo' a Venezia con 'Di arte in arte' Coop

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Visite private negli orari serali: è una esperienza da 'notte al museo' quella che Coop Alleanza 3.0 offre ai soci che nel mese di luglio potranno visitare Ca' Rezzonico o Palazzo Ducale a Venezia.

Le visite a Ca' Rezzonico, edificio con vista sul canal Grande, che ospita il museo del Settecento sono in programma il 23 e 24 luglio dalle 21:30. Quelle a Palazzo Ducale, sede dei dogi, a cui hanno lavorato artisti come Tintoretto, Veronese, Tiziano invece sono fissate per il 21 e 25 luglio.

Per prenotare bisogna inviare una mail all'indirizzo socicoop.nottealmuseo@coopculture.it indicando nome, cognome, numero di tessera di socio coop data della visita e numero di persone per cui si prenota. Il costo è solo quello del normale biglietto di ingresso: 25 euro per Palazzo Ducale e 10 a Ca' Rezzonico. Ogni visita sarà attivata con un numero minimo di 10 partecipanti, fino ad esaurimento posti disponibili. (ANSA).