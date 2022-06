Arte: hotel Sina Centurion Venezia omaggia Biennale

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Il Sina Centurion Palace, cinque stelle lusso della Sina Hotels affacciato sul Canal Grande nel sestiere di Dorsoduro, a Venezia, in occasione della 59/a edizione della Biennale d'Arte ospita nuove opere di arte contemporanea e capolavori di design per godere della bellezza della città non soltanto con gli occhi ma anche con lo spirito.

Le opere sono di Tony Cragg, Bruno Catalano, Ludovico De Luigi, Alia Ali, Nadia Cascini, Gavin Rain e Andrea Roggi e sono esposte all'interno e negli spazi esterni dell'hotel.

