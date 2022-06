Pnrr:Autorità portuale e Finanza siglano protocollo d'intesa

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d'intesa per garantire a Vemezia e Chioggia trasparenza e correttezza nell'utilizzo dei fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A sottoscriverlo nella sede dell'Autorità, il Presidente Fulvio Lino Di Blasio e il Generale di Brigata Giovanni Salerno.

Obiettivo dell'intesa è rafforzare l'efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto rispetto alle violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali connesse alle misure di sostegno e ai finanziamenti del Pnrr, con particolare riguardo ai casi di frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione delle erogazioni.

In concreto, gli Enti comunicheranno al Comando Provinciale informazioni e notizie circostanziate, ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria. (ANSA).