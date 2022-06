Corpo carbonizzato in camper, transgender annunciò suicidio

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - Sarebbe di un'ex docente veneziana, Cloe Bianco, transgender, il cadavere carbonizzato ritrovato sabato scorso in un camper incendiato a lato della strada regionale tra Auronzo e Misurina (Belluno).

Secondo quanto riportano oggi i quotidiani locali, è stata la stessa Cloe a dar fuoco al veicolo, utilizzato come abitazione, allo scopo di togliersi la vita. Lo aveva annunciato lei stessa, il 10 giugno, scrivendo un posto sul proprio blog. "Subito dopo la pubblicazione di questo comunicato - si legge nel sito web - porrò in essere la mia autochiria, ancor più definibile come la mia libera morte. Qui finisce tutto".

Cloe Bianco, che assieme al messaggio ha riprodotto le immagini del proprio testamento e delle proprie disposizioni anticipate di trattamento, aveva 50 anni ed era stata insegnante all'istituto Mattei di San Donà di Piave (Venezia). Aveva quindi cambiato mansione e infine anche diverse scuole. La procura della repubblica di Belluno ha disposto l'esame del Dna per accertare ufficialmente che si tratta di lei. (ANSA).

