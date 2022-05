Due auto fuori strada, due morti in Veneto nella notte

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Due automobilisti sono morti nella notte in altrettanti incidenti stradali dalle dinamiche simili, avvenuti in provincia di Padova e Verona, nei quali le vetture su cui viaggiavano sono uscite di strada.

Un giovane di 27 anni è morto poco dopo la mezzanotte a Megliadino San Vitale (Padova) dopo essere finito con la propria automobile contro un muretto di recinzione. La vettura, una Fiat Punto, per cause da accertare è dapprima finita nel fossato che costeggia la strada, quindi ha sbattuto contro l'ingresso di un'abitazione. Inutili i tentativi di rianimazione del giovane.

A Caprino veronese, invece, è morto in cittadino moldavo di 25 anni, residente in provincia di Verona, perdendo il controllo della sua Peugeot 308 lungo la strada provinciale che porta a Costermano sul Garda (Verona), che si è ribaltata più volte nel campo a lato della strada, schiacciandolo e uccidendolo. (ANSA).