Covid: in Veneto 1.029 nuovi casi e un decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAG - Scende il numero dei nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore: 1.029 rispetto ai 1.389 di ieri che porta il totale delle infezioni a 1.751.770. Lo rileva il bollettino regionale che segnala inoltre un solo decesso contro i 3 di ieri, con il totale a 14.688. Cala anche il numero degli attuali positivi: 28.873 contro i 29.772 di ieri (-889), e dei pazienti nei reparti medici ora 544 (-26) stabili a 32 i pazienti in terapia intensiva. La campagna vaccinale registra 1.170 dosi somministrate ieri in regione soprattutto booster 1.070. (ANSA).