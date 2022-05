Covid: Veneto, + 2.448 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAG - Il Veneto registra 2.448 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, un dato in leggera crescita rispetto al trend dell'ultima settimana, che risente tuttavia del 'trascinamento' dei tamponi non processati nel weekend (ieri erano 551 i positivi). Si contano anche 15 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni da inizio pandemia si aggiorna quindi a 1744.392 , quello delle vittime a 14.663.

I dati clinici sono in discesa: gli attuali positivi sono ora 35.644 ( - 3.155); nei reparti non critici vi sono 636 pazienti (-14), e 38 (-1) nelle terapie intensive. (ANSA).