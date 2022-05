Sabato apertura serale di Gallerie d'Italia a Milano e Vicenza

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - In occasione della Notte europea dei musei, sabato prossimo le sedi delle Gallerie d'Italia di Milano e Vicenza saranno aperte straordinariamente fino a mezzanotte con itinerari notturni e laboratori per le famiglie.

E straordinario sarà anche il costo del biglietto, un euro.

Questa iniziativa anticipa di poco l'apertura delle due nuove sedi delle gallerie di Intesa Sanpaolo a Napoli e Torino, "un'importante iniziativa nazionale - ha sottolineato Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura Beni Storici Intesa Sanpaolo - che conferma e rafforza la nostra idea di musei come spazi aperti, in palazzi storici di grande bellezza, in dialogo continuo con le città, dove ammirare capolavori d'arte e condividere esperienze culturali di valore".

A Vicenza in occasione della Notte dei Musei viene proposto 'Sul tetto dell'Olimpo', un itinerario notturno (alle 22 e alle 23) dall'Ade al Monte degli Dei per scoprire le figure mitologiche che vegliano sul Palazzo. E' stato inoltre organizzato un laboratorio per famiglie su "Tutti gli indizi in un vaso": uper risolvere il mistero che avvolge la collezione di ceramiche antiche, andando a caccia di dettagli per scoprire tutte le verità nascoste in un vaso! .

Non solo sabato ma anche domenica le Gallerie d'Italia partecipano inoltre all'ottava edizione di Kid Pass Days. A Milano questo si traduce (alle 15 entrambi i giorni) in "Aguzza la vista" un percorso guidato che assomiglia a una curiosa caccia al dettaglio. A Vicenza (alle 10:30 e 15:30) 'Miti fra le pagine': una passeggiata fra le sale del palazzo alla scoperta delle armonie dell'Olimpo. (ANSA).