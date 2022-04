A Gardaland debutta nuova attrazione Jumanji-The Adventure

(ANSA) - VERONA, 09 APR - Inaugurata oggi a Gardaland la nuova attrazione Jumanji-The Adventure, che premia il parco veronese come primo e unico tematizzata Jumanji, ispirata alla serie cinematografica di Sony Pictures. Il primo parco divertimenti d'Italia prosegue così lo sviluppo degli accordi di licenza con brand internazionali, da 20th Century Fox a Dreamworks fino a Entertainment One.

"L'attrazione è frutto di un accordo internazionale siglato da Sony Pictures Entertainment e Merlin Entertainments, gruppo di cui Gardaland fa parte, per la realizzazione in Europa e nel Nord America di attrazioni, camere d'hotel e negozi ispirati al mondo della serie cinematografica Jumanji" ha detto l'ad di Gardaland Aldo Maria Vigevani. "In Italia, a Gardaland, - ha aggiunto - è quindi già fruibile la prima realizzazione di questo importante progetto, segno dell'importanza della nostra realtà a livello internazionale". L'inaugurazione dell'attrazione arriva ad una settimana dall'apertura della nuova stagione.

La stagione del 2021 - seppur iniziata in ritardo - si è rivelata positiva; nel Parco è stato infatti quasi sempre registrato il raggiungimento della capienza massima consentita nei vari momenti dell'anno, ottenendo ottimi risultati in particolare ad agosto e nel periodo di Gardaland Magic Halloween. Il nuovo Legoland Water Park Gardaland ha contribuito ai risultati positivi della stagione ottenendo oltre l'85% di occupazione durante i giorni di apertura. Successo anche nei tre hotel del Resort che hanno registrato un'occupazione media del 90%, con risultati eccellenti in particolare durante l'estate. " (ANSA).