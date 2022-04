Ucraina: Curcio, nessuna criticità su fronte accoglienza

(ANSA) - VENEZIA, 06 APR - "L'obiettivo che abbiamo è quello di vedere se le misure che stiamo immaginando dal punto di vista normativo trovano nel territorio una reale attuazione. Per il momento la situazione sembra nella norma, non sono emerse criticità nel sistema dell'accoglienza". Lo ha riferito il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in occasione di un sopralluogo insieme al Presidente del Veneto Luca Zaia all'hub di prima accoglienza di Noale, nel Veneziano. L'assistenza ai rifugiati viene effettuata in maniera minima rispetto alla misura dell'accoglienza, "ma è una situazione particolare, perché è come se fosse un rischio di cui non si conosce lo sviluppo. - ha aggiunto Curcio - Ora gli arrivi stanno diminuendo, ma non sappiamo cosa accadrà in futuro. Non possiamo sapere quanto la rete amicale continuerà a sostenere le persone che chiedono aiuto". (ANSA).