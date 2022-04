Cadavere nel Po: resti senza parte degli arti e la testa

(ANSA) - VENEZIA, 06 APR - È un corpo nudo, in discreto stato di conservazione, senza la testa e parte degli arti, quello ritrovato l'altra mattina in una sacca a Occhiobello, lungo il Po, in un luogo, la curva Malcanton, dove il fiume straripò nel 1951. Il cadavere, in posizione fetale, è stato scoperto da un dipendente dell'Agenzia interregionale per il fiume Po. A far ritenere plausibile che si tratti di una donna è la particolare conformazione delle costole e del bacino. Probabilmente è stato trasportato insieme alla sacca che lo conteneva dalla corrente dell'ultima piena del fiume, quindi tra ottobre e novembre, e con l'eccezionale siccità di questi mesi è è riaffiorato, rimanendo incagliato nei massi posti anni fa a protezione dell'argine. L'autopsia è prevista entro la settimana. (ANSA).