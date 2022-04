Confindustria: al via 'Capitale Cultura d'impresa 2022'

(ANSA) - VENEZIA, 05 APR - Ha preso il via oggi al Teatro Goldoni di Venezia, 'Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale italiana della Cultura d'Impresa 2022', iniziativa di Confindustria, patrocinata dal ministero della Cultura, che dal 5 aprile fino alla fine dell'anno animerà i territori con oltre 80 eventi già in calendario, centrati sui valori e le traiettorie della storia industriale e culturale di queste terre. È in uno scenario di incertezza come quello attuale, secondo Confindustria, che creatività, innovazione continua e competitività possono rivestire il ruolo di chiave di volta per una nuova resilienza. "Il lavoro è al centro della nostra vita, come ricorda anche il primo articolo della Costituzione italiana - dichiara Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia area metropolitana di Venezia e Rovigo - Non dobbiamo dimenticare che sono le aziende a generare l'occupazione. È quanto faremo nel corso di quest'anno di iniziative, in cui desideriamo far conoscere ai ragazzi, alle famiglie, all'intera società civile i valori che guidano ogni giorno il nostro agire". Per Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, "l'anno da Capitale guarda al futuro, alla volontà di progettarlo e costruirlo, per tutto il Veneto e per il Paese, per dimostrare che è dai territori della cultura d'impresa che può davvero partire la rinascita e il pensiero di una nuova modernità". (ANSA).