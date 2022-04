Aeroporti: Marchi, linea ferroviaria per Venezia nei tempi

(ANSA) - VENEZIA, 05 APR - "Ci abbiamo messo molto tempo per arrivare all'approvazione del progetto, più di quello che avevamo immaginato, perché il Cipess l'ha mandato al Consiglio dei ministri, ed era un passaggio che non ci sarebbe dovuto essere". Così stamani il presidente di Save, Enrico Marchi, in merito alla realizzazione del collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia, che dovrebbe essere pronto per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Marchi ha spiegato che i lavori procedono, "mi pare che Vincenzo Macello (dirigente di Rfi, ndr) stia facendo un ottimo lavoro. - ha riferito - Ci siamo detti di incontrarci periodicamente per fare il punto, e l'ultima volta eravamo nei tempi. Le tempistiche sono strette, sappiamo quanto sia difficile costruire in Italia, ma siamo in tabella di marcia. Mi fa piacere - ha concluso - che abbiamo fatto capire che il progetto è utile per il territorio". (ANSA).