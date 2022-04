Aeroporti: 10 anni di Volotea a Venezia con nuove rotte

(ANSA) - VENEZIA, 05 APR - Volotea ha celebrato stamani i primi dieci anni di presenza all'aeroporto di Venezia, alla presenza del Ceo, Carlos Muñoz, e del presidente di Save, Enrico Marchi. In occasione del taglio della torta per l'importante anniversario, il vettore low-cost ha annunciato l'ampliamento delle rotte da Tessera, che da ottobre collegherà anche Nizza e Lille.

La compagnia, per il 2022, stima di trasportare da e per il Marco Polo 700 mila passeggeri, per un totale di 4.300 voli e un'offerta stimata di oltre 760 mila posti. "Anno dopo anno, - ha riferito Muñoz - abbiamo contribuito a sostenere la Regione e la sua economia, anche attraverso la creazione di opportunità lavorative e iniziative per rilanciare il panorama locale".

Per Marchi, a differenza di altre compagnie low cost, "Volotea è stata un partner fondamentale anche nei due anni difficili della pandemia, - ha spiegato - dimostrandosi sempre pronta a intercettare le esigenze di mobilità del territorio". (ANSA).