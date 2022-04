Ucraina: ong, van con italiani bloccati a confine Polonia

(ANSA) - ROMA, 03 APR - I van di Mediterranea della carovana 'Stop the war now' sono stati bloccati all'uscita dall'Ucraina alla frontiera di Korczowa, in Polonia. Ne dà notizia via Twitter lo stessa organizzazione, che aggiunge che "le Autorità ucraine vogliono impedire l'uscita dal Paese di un cittadino italo-ucraino che sta tornando con noi in Italia". "È stato addirittura minacciato di arresto come 'disertore' - spiega Mediterranea -. Chiediamo un immediato intervento della Farnesina per sbloccare la situazione e consentire a questo cittadino italiano di origine ucraina, volontario di Rescue Med, di tornare a casa". Mediterranea fa sapere che il cittadino italo-ucraino vive in Veneto da trent'anni e stava viaggiando a bordo del van con altri attivisti veneti di Mediterranea, accompagnando le donne e i bambini profughi diretti nel nostro Paese. "Siamo in contatto con l'ambasciatore d'Italia a Leopoli, Zazo, che è stato informato della situazione", aggiunge l'organizzazione. (ANSA).