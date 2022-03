Ucraina: a Venezia flashmob degli studenti contro la guerra

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAR - Circa un centinaio di studenti del liceo veneziano "Marco Foscarini" si sono riuniti per dire no alla guerra in Ucraina, dopo tre giorni di occupazione dell'istituto.

Oggi pomeriggio alle ore 15:00 si è tenuto un flashmob simbolico all'insegna della solidarietà. Davanti ai ragazzi c'era uno striscione su cui campeggiavano la bandiera ucraina e il simbolo della pace, mentre dietro ai giovani un altro striscione appeso dalla balaustra diceva "Come non ci fosse un domani", tra colori e fiori.

Gli studenti hanno voluto ribadire il no alla guerra, soprattutto alla luce dei bombardamenti che stanno sconvolgendo il Paese est europeo. In questi giorni sono stati raccolti più di 30 pacchi di pannolini, decine di confezioni di assorbenti, creme e prodotti per l'igiene personale, che saranno destinati al popolo ucraino grazie all'impegno della Caritas. (ANSA).