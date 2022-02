Covid: Veneto, 5.880 nuovi casi e 21 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - Sono 5.880 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato sostanzialmente in linea con quello di ieri, che porta il totale dei contagi a 1.287.834. Il bollettino regionale segnala 21 vittime, con il totale a 13.658.

Prosegue la discesa degli attuali positivi, che ono 83.265 (-4.491). Crollano i ricoveri in area medica (1.311, -60), e scendono anche in terapia intensiva (118, -5) (ANSA).