Confartigianato: Veneto, Tiziana Pettenuzzo prima direttrice

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - Tiziana Pettenuzzo è la nuova direttrice di Confartigianato Imprese Veneto. Per la prima volta una donna sarà alla guida della principale associazione di rappresentanza delle piccole imprese della Regione.

Padovana, ha un lungo percorso dirigenziale all'interno dell'organizzazione. Nel 2017 è stata scelta alla direzione di Confartigianato Imprese Padova e ha guidato l'associazione negli anni difficili dell'emergenza sanitaria, ideando nuovi progetti e servizi in tema di welfare, sostenibilità, innovazione e digitalizzazione.

"Il mondo dell'impresa oggi è in completa trasformazione - ha commentato Pettenuzzo -, stiamo vedendo già cambiamenti epocali e molti altri ne vedremo nei prossimi anni. Confartigianato dovrà essere pronta a coglierli con lo spirito che da sempre la caratterizza: la missione ad affiancare le aziende artigiane, rendendole protagoniste nei singoli territori, così come nell'intera regione". (ANSA).