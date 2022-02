Arriva la collezione di occhiali Lozza firmati Tommaso Paradiso

(ANSA) - BELLUNO, 14 FEB - De Rigo occhiali annuncia oggi una collezione speciale realizzata dal cantautore italiano Tommaso Paradiso per il marchio Lozza, brand fondato nel 1878 che ha fatto la storia dell'eyewear in Italia e nel mondo. La collaborazione con il cantante ha portato a una nuova famiglia di occhiali, con quattro modelli, due da sole e due da vista con clip on aggiuntivo, in cinque varianti di colore ciascuno con estetica vintage. Le aste sono arricchite da un'anima in metallo caratterizzata da una decorazione effetto cashmere abbinata al fregio a 5 linee di Lozza; tutti i modelli riportano sul frontale il dettaglio a "L" della collezione; il clip-on in metallo è personalizzato da un profilo lavorato; infine, tutti i modelli portano la firma di Tommaso Paradiso all'interno dell'asta sinistra, e vengono accompagnati con una pellina per la pulizia dell'occhiale con una citazione del musicista: "Vedo il cielo, il mare e la musica". La capsule collection "Tommaso Paradiso x Lozza" sarà disponibile dal mese di marzo presso un selezionato numero di ottici. I modelli indossati da Tommaso Paradiso sono anche nella copertina di "Space Cowboy", album di debutto da solita dell'artista, in uscita il 4 marzo. (ANSA).