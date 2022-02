A Venezia premi "Impresa Ambiente" ad aziende sostenibili

(ANSA) - VENEZIA, 04 FEB - Fattoria Triboli di Firenza, Irsap di Rovigo, Clean Air Europe di Lucca, Novamont di Novara ed Esi di Roma sono le cinque aziende vincitrici della nona edizione del "Premio Impresa Ambiente", riconoscimento nazionale per le imprese che si siano distinte in un'ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale.

La cerimonia del Premio, promosso in Italia dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, si è tenuta oggi a Venezia nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.

Altri riconoscimenti sono andati all'imprenditrice Sara Cecchetto dell'Azienda Agricola Cecchetto Giorgio (Treviso) che si è aggiudicata il Premio speciale giovane imprenditore, e Itamia Engineering (Venezia) per la nuova categoria start up innovativa. Menzione speciale per la categoria Miglior prodotto assegnata dalla giuria a Conceria Pasubio di Arzignano (Vicenza).

"I progetti premiati - ha detto il presidente della Cciaa Massimo Zanon - ci restituiscono uno spaccato importante del tessuto imprenditoriale italiano che crede con ottimismo al futuro economico del Paese. Raccontano un'Italia diversa, sostenibile, attenta all'ambiente e alla società. Siamo orgogliosi che per la prima volta dalle passate edizioni del Premio vi siano così tante imprese della nostra regione, su 8 premiate 4 sono venete, un plauso a questo territorio che si conferma ancora una volta visionario e intraprendente".

La giuria ha selezionato i vincitori tra 74 candidature arrivate da 13 regioni d'Italia e ha assegnato il premio secondo le quattro categorie previste: Migliore Gestione, Miglior Prodotto, Miglior Processo/Tecnologia, Migliore Cooperazione Internazionale, più i premi speciali "Giovane Imprenditore", e "Start-up innovativa". (ANSA).