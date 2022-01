Covid: Veneto, scende curva contagi, +16.518 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 28 GEN - Continua a flettere la curva di crescita dei contagi Covid i n Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 16.518 i nuovi positivi scoperti con i tamponi. Si registrano però 31 vittime in più rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. I dati complessivi dall'inizio della pandemia sono di 1.119.366 contagiati, e 13.097 morti.

Calano gli attuali positivi in isolamento, 256.879, 5.602 in meno nelle 24 ore. Diminuisce il numero dei ricoverati Covid nelle aree mediche, 1.810 (-37), mentre tornano a crescere quelli nelle terapie intensive, 194 (+9). (ANSA).