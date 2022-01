Capodanno Cinese, è festa a Padova

(ANSA) - PADOVA, 28 GEN - Una grande festa scandita in più giorni e con tanti eventi, tra presentazioni di libri, proiezioni, incontri online, laboratori culturali, mostre d'arte e installazioni, letture in italiano e in cinese, per festeggiare il Capodanno Cinese, o Festa di Primavera, che cadrà il primo febbraio: così a Padova l'Associazione Culturale Il Filo di Seta, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, si prepara a celebrare la festività tradizionale più importante del calendario cinese, guardando con fiducia al 2022 che, secondo l'astrologia cinese, sarà l'anno della Tigre d'Acqua, una circostanza che si realizza solo una volta ogni 60 anni, portando con sé forza e coraggio. Oltre all'immancabile cena della vigilia il 31 gennaio, con la preparazione dei tradizionali ravioli, tra gli eventi principali anche la mostra d'arte New Time, dal 5 febbraio al 6 marzo, presso la Galleria Samonà, dedicata a 5 artisti contemporanei cinesi. "Nonostante la situazione un po' instabile nella quale ci troviamo a causa della pandemia, abbiamo voluto proporre anche per il 2022 un programma ricco e di qualità - spiega June Liu, presidente dell'Associazione Il Filo di Seta a Padova - Ci siamo trovati a dover adattare il nostro progetto iniziale con qualche correzione di rotta, sfruttando le tecnologie digitali, ma abbiamo comunque puntato sul tema della creatività e dell'arte, preparando un cortometraggio per l'occasione, inserendo letture bilingue e laboratori culturali, anche con l'intenzione di rafforzare la collaborazione fra Italia e Cina e di contribuire alla promozione di questa città". (ANSA).