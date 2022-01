Covid: in Veneto 'scomparsa' Delta, Omicron vicina al 100%

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - La variante Omicron del Covid ha ormai soppiantato in Veneto la Delta. Le analisi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nell'ambito dell'attività sorveglianza coordinata dall'IIss, aggiornata al 17 gennaio, hanno trovato la Omicron nel 95,5% dei campioni analizzati, 171 su 179, sui quali è stato ottenuto il genoma completo, provenienti da 13 laboratori distribuiti nella regione, Solo il rimante 4.5% (8 campioni su 179) apparteneva alla variante Delta. Rispetto alla precedente sorveglianza del 3 gennaio, la variante Omicron ha mostrato un aumento della prevalenza di 29.4 punti percentuali, passando dal 66.1% al 95.5% in 14 giorni, diventando quindi la variante prevalente.

La frequenza Omicron è distribuita piuttosto equamente tra le diverse province, con punte del 100% a Verona e a Padova (Venezia 93%, Vicenza 97%, Belluno 94%); solo Treviso ( 89%), e Rovigo: (85% ) sotto il 90%.

Tutti i campioni della variante Omicron identificati in Veneto appartengono al lineage BA.1, il lineage prevalente nella maggior parte dei Paesi europei. (ANSA).