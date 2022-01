Covid: Veneto, nuovo balzo dei contagi, +24.312 in un giorno

(ANSA) - VENEZIA, 25 GEN - Sono tornati a crescere i contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, +24-312, dopo il solito rallentamento osservato ieri, lunedì (+6.188), giornata che risente sempre della minor attività di contact tracing. Pesante balzo anche delle vittime, 53 in un solo giorno, per un totale di 13.008 decessi. Gli infetti dall'inizio della pandemia sono invece 1.064.030. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Gli attuali positivi in isolamento sono in calo, 271.553 (- 11.941). I dati peggiori arrivano dagli ospedali, dove risalgono i numeri sia dei ricoveri in area medica, 1.830 (+125), che in terapia intensiva, 194 (+7). (ANSA).