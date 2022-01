Furti con "abbraccio", arrestata banda nel Trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 13 GEN - I carabinieri di Treviso, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno arrestato un gruppo di cittadini romeni, accusati di essere gli autori di una quindicina di rapine, scippi e furti con la tecnica dell'"abbraccio" ai danni di anziani.

Gli episodi sono avvenuti la scorsa estate in diverse località del Nord Italia, con particolare frequenza nel Trevigiano, con la sottrazione prevalente di orologi preziosi e monili in oro.

Gli indagati sono quattro donne e due uomini, ai quali si attribuiscono circa 15 episodi, e che sono accusati di furto, rapina aggravata e lesioni personali volontarie aggravate in concorso. Di essi quattro sono detenuti in diverse carceri italiane e due sono ricercati.

L'organizzazione usava come base un Bed and Breakfast di Mestre (Venezia) e utilizzava automobili intestate ad altre persone, mezzi che venivano sostituiti in caso di controlli stradali.

Le vittime che si accorgevano della sottrazione dei preziosi in alcuni casi erano state minacciate di morte. Il valore della merce rubata è quantificato in varie migliaia di euro. (ANSA).