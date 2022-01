Pnrr: Gelmini, al Veneto 800 mln per le infrastrutture

(ANSA) - PADOVA, 10 GEN - "Le scadenze sono state rispettate, il governo sta lavorando su vari fronti come le infrastrutture, la rigenerazione urbana, transizione ecologica, transizione digitale. Per quanto riguarda il Veneto quasi 800 mln di euro andranno per le infrastrutture di questo territorio, un lavoro che procede". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e per le autonomie, Mariastella Gelmini, intervenuta a Padova per il primo appuntamento di "Italiadomani", dialogo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. In merito alle proteste di molti sindaci veneti, di essere sfavoriti rispetto al Mezzogiorno, Gelmini ha avuto un incontro e con il presidente di Anci Veneto, Mario Conte. "Ne ho parlato con il ministro D'Incà - ha riferito -, c'è consapevolezza rispetto a questo tema, è già stato approvato in finanziaria un emendamento per fare in modo che 2 miliardi residui delle competenze regionali possano essere finalizzati anche alla rigenerazione urbana. Nel caso del Veneto, Conte ha detto che queste risorse sono già finalizzate, pensiamo inoltre anche al 20% di Fondo di sviluppo e coesione per dare un contributo concreto rispetto ai progetti che non sono stati considerati". (ANSA).