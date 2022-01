Polo: US Assn. vince il Challenge di Cortina

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 GEN - E' stata U.S. Polo Assn. a fare festa nella finale dell' 'Italia Polo Challenge Cortina 2022' che ha riportato un torneo di polo sulla neve a Cortina d'Ampezzo, dove questo sport spera di far parte del programma olimpico nel 2026.

La Regina delle Dolomiti quest'anno è tornata infatti ad essere cornice di un quadrangolare che ha rinnovato la lunga tradizione che la lega a questo spettacolare sport. La finale tra U.S. Polo Assn. e Goldspan è stata la spettacolare conclusione del torneo, giocatosotto la luce dei riflettori al Centro Sportivo Antonella De Rigo a Fiames, che ha richiamato tantissimi appassionatiche hanno sfidato il freddo pungente godendo però di uno spettacolo di alto livello.

In finale la squadra di U.S. Polo Assn. composta dal francese Clement Delfosse (hp 5) e dai tedeschi Patrick Maleitzke (hp 5) e dal capitano Daniel Deistler (hp 0), ha prevalso per 14 a 11,5 su Goldspan, andata in campo con gli argentini Valentin Novillo Astrada (hp 6) e Pablo Guinazù (hp 3) e il lussemburghese Bert Poeckes (hp 0), quest'ultimo capitano.

Nella finale per il terzo posto successo dei campioni d'Italia del polo estivo, il Battistoni Roma, che hanno sconfitto per per 8-6 l'Hotel de la Poste. (ANSA).