Rugby: United Championship; Zebre-Benetton 14-39

(ANSA) - PARMA, 24 DIC - Zebre-Benetton Treviso 14-39 (0-24) in una partita dell'8/a giornata dello 'United Rugby Championship', competizione che, con l'ingresso dei team sudafricani, ha preso il posto della Celtic League. Per il Benetton quella di oggi allo stadio 'Lanfranchi' è la quarta vittoria stagionale, mentre le Zebre sono ancora ferme a quota zero.

Per le Zebre mete di Boni e Bisegni trasformate da Canna e O'Malley; per il Benetton mete di Ruzza, Pettinelli, Menoncello, Brex e Marin, 4 trasformazioni di Smith e due calci piazzati dello stesso Smith. (ANSA).