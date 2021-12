EssilorLuxottica e GrandVision vendono negozi a Vision Group

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group, una delle principali reti distributive per gli ottici in Italia e player retail con l'insegna VisionOttica, hanno sottoscritto un accordo per l'acquisizione da parte di Vision Group della catena VistaSì, che include il brand e tutti i 99 negozi, e di 75 negozi GrandVision in Italia.

La cessione fa seguito ai rimedi concordati con la Commissione europea il 23 marzo 2021, nell'ambito dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica.

L'accordo tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group prevede anche accordi transitori a supporto della continuità operativa delle entità cedute nel periodo successivo alla vendita.

L'implementazione dell'operazione tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group è soggetta all'approvazione della Commissione europea, nell'ambito dei rimedi concordati. La conclusione dell'operazione è attesa nel primo trimestre del 2022. (ANSA).