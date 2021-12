Teatro: il Nordest fa rete a sostengo spettacolo dal vivo

(ANSA) - TRIESTE, 15 DIC - Razionalizzare, anche attraverso forme innovative di programmazione, il sistema distributivo dell'offerta teatrale delle istituzioni sul territorio interregionale. Favorire l'allargamento dei bacini d'utenza, con progetti innovativi di formazione del pubblico. Promuovere la crescita delle potenzialità artistiche attive sul territorio e sviluppare percorsi di avvicinamento con scuole e università.

Sono alcuni obiettivi del protocollo di intesa siglato oggi a Trieste dai presidenti dei tre grandi teatri del Nordest, Giovanni Salghetti Drioli per lo Stabile di Bolzano, Francesco Mario Granbassi per lo Stabile del Friuli Venezia Giulia e Giampiero Beltotto per lo Stabile del Veneto, e che sancisce la nascita della prima rete interregionale dello spettacolo dal vivo.

Il Nordest fa quindi rete per lo spettacolo dal vivo: "una sinergia che mira a formare e produrre - spiegano i teatri - per garantire una programmazione di sistema in cui ogni soggetto svolga le proprie funzioni per il raggiungimento di obbiettivi comuni; una rete che rimane aperta ad altre istituzioni culturali e soggetti dei tre territori, operanti nel mondo dello spettacolo dal vivo".

"L'importanza di questo protocollo risiede soprattutto nell'impegno nei confronti delle nuove generazioni, nell'attività concertata di sviluppo e nell'accrescimento delle professionalità e del pubblico che arricchiranno il panorama culturale di un futuro prossimo", ha affermato Salghetti Drioli.

"Il mondo della cultura e del teatro in questo periodo difficile hanno rappresentato un saldo punto di ancoraggio, di sopravvivenza e di ripartenza per molti. Punto che grazie all'accordo potrà essere sempre più saldo ed efficace", ha osservato Granbassi.

Una "giornata storica per il teatro italiano", secondo Beltotto: "per la prima volta tre grandi teatri, i teatri del Nordest, hanno siglato un protocollo d'intesa che sancisce una forte collaborazione tra Veneto, Fvg e Alto Adige. E' l'inizio di una nuova strada da percorre insieme". (ANSA).