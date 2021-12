Svolta a Miss Italia, concorso diventa reality e va sul web

(ANSA) - VENEZIA, 09 DIC - Rivoluzione a Miss Italia. Il concorso delle reginette di bellezza nato 75 anni fa, abbandona il teleschermo televisivo, i costumi con i numeri, e sbarca sul web. Non solo, sbarca sui social. Perchè la prossima edizione la si potrà vedere solo online, dal 13 al 19 dicembre prossimi, sulla piattaforma 'Helbiz Live', e non premierà più la bellezza tout court - certo anche quella - ma le capacità delle partecipanti di interagire con la modernità, con il mondo di Instagram e degli influencer. In effetti sarà un reality di Miss Italia, con le 20 ragazze già selezionate per la finale, più altre 10 che si contenderanno la corona di 'Miss Social', impegnate in sette giorni clip in diretta quotidiane girare a Venezia, città con cui Patrizia Mirigliani ha stretto un accordo di collaborazione per l'edizione 2021. "Ci vuole coraggio per cambiare - ha detto Mirigliani - e il coraggio l'ho dentro di me. Sono molto ottimista su questa scelta. Il concorso tradizionale non rappresentava più la donna di oggi, non riusciva più a tradurre i concetti di modernità incarnati dalle donne". Un concetto, quello di bellezza statica, ormai superato.

Ecco allora che le 20 'reginette' finaliste dovranno dimostrare le loro competenze anche in 4 settori della modernità: l'ecosostenibilità, l'impegno sociale, l'inclusività, la solidarietà. Le clip che andranno in onda dal 13 al 19 dicembre su 'Helbiz Live' non verranno girate solo nei luoghi della Venezia da cartolina. Soddisfatto della partnership il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, perchè attraverso le clip video consentirà di raccontare Venezia nel suo cambiamento, i progetti che guardano alla sostenibilità, all'inclusione, alla trasformazione energetica con l'idrogeno, in sostanza di ."raccontare la città d'acqua e quella di terraferma attraverso le loro molte complessità". (ANSA).