Cattolica: nuova convocazione assemblea il 23 dicembre

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Il Cda di Cattolica ha preso atto del parere predisposto dal Comitato per il controllo sulla gestione per la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti in corso da parte di PricewaterhouseCoopers e ha convocato l'assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il 23 dicembre, sostituendo pertanto la precedente del 14 e 15 dicembre.

La risoluzione dell'attuale incarico e la nomina di un nuovo revisore legale si sono rese necessarie dopo che, il 5 novembre e a seguito dell'opa, la compagnia veronese è divenuta controllata di diritto da Generali. L'acquisto del controllo da parte di Generali ha determinato l'insorgere di una situazione di incompatibilità in capo a PricewaterhouseCoopers, in considerazione di servizi resi dalla società di revisione e di entità appartenenti al relativo network a favore di Generali e del suo gruppo. (ANSA).