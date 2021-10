Milano-Cortina: Veneto, per bob riqualificare pista "Monti"

(ANSA) - VENEZIA, 29 OTT - La Giunta regionale del Veneto ritiene che per le discipline di bob, parabob, slittino e skeleton dei Giochi Olimpici 2026 la soluzione migliore sia quella di svolgere le gare a Cortina d'Ampezzo e riqualificare la pista "Eugenio Monti".

La decisione è stata presa dopo l'esame di uno studio di fattibilità, sentito il Comune ampezzano e la Provincia di Belluno.

Le tre soluzioni prese in considerazione, oltre alla riqualificazione della "Monti" ipotizzavano lo spostamento delle gare a Innsbruck, oppure riqualificare la pista esistente a Cortina d'Ampezzo e realizzare un parco ludico-sportivo, per migliorare la sostenibilità finanziaria nella gestione.

"Dopo la candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 - sottolinea in una nota il Presidente Luca Zaia - la Regione doveva sciogliere questo nodo fondamentale per poter organizzare conseguentemente i giochi. Ho ritenuto doveroso ricorrere a una valutazione tecnica indipendente per analizzare le soluzioni nel dettaglio e scegliere consapevolmente. La nostra attenzione nella scelta è stata e sarà sempre all'indotto sul territorio, sia in termini economici che ambientali". (ANSA).