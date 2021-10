Venezia: Brugnaro, due nuove fiere all'Arsenale

(ANSA) - VENEZIA, 07 OTT - "Vogliamo lanciare una fiera dell'arte contemporanea e una dell'artigianato all'Arsenale, che andranno ad affiancarsi al Salone Nautico, allargando l'area attualmente a nostra disposizione". Lo ha annunciato oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a margine di un evento a Palazzo Ducale.

Il primo cittadino ha anche spiegato che l'obiettivo per il prossimo anno è quello di accrescere la kermesse nautica lagunare, "che non andrà in concorrenza con quella di Genova, - ha spiegato - perché continueremo a puntare su green e sostenibilità ambientale. Ho già avuto la disponibilità di altri cantieri navali". (ANSA).