Pnrr: Veneto, per sostenibilita urbana arrivano oltre 116mln

(ANSA) - VENEZIA, 07 OTT - Il Ministero delle Infrastrutture ha approvato, per il Veneto, nell'ambito dei fondi del Pnrr relativo alla 'Rigenerazione urbana', un totale di oltre 116mln di euro per 61 progetti ammessi. La Regione Veneto vede finanziati 10 progetti per 15mln più un'ulteriore operazione da 11.83.000 euro. La Città metropolitana di Venezia, con 6 progetti, riceve un finanziamento di 14.975.610,80 euro; il Comune di Treviso ha visti riconosciuti 20 progetti per 15mln così come 15mln vanno a Padova per 12 progetti, 15mln sono riservati a Verona per un progetto ed altri 15mln per ulteriori 4. Infine il Comune di Rovigo vede riconosciuti 7 progetti per 14.999.705,90 di euro. (ANSA).