Arena Verona, bilancio record per gli eventi extra lirica

Il 2021, l'anno in cui è iniziato il percorso verso la ripartenza del settore spettacolo dopo l'emergenza sanitaria, ha visto in prima linea Arena di Verona srl, la società che gestisce tutti gli eventi extra lirica nell'Anfiteatro romano.

"Quest'estate l'Arena e Verona sono state al centro dell'attenzione nazionale - ha detto il sindaco Federico Sboarina - solo qui abbiamo potuto realizzare in totale sicurezza decine di eventi con 6.000 spettatori, applicando un preciso protocollo sanitario. Anche quest'anno Verona ha affrontato con prontezza, tenacia e passione la difficile situazione che tuttora permane". Il cartellone 2022 avrà una programmazione che riabbraccia i grandi artisti internazionali, molti dei quali hanno scelto l'Arena come unica data in Italia: tra questi Nick Cave, Gorillaz, Kiss, Toto, Scorpions. L'Arena sarà anche una delle tappe dei tour internazionali dei Simple Minds e dei Maneskin, che apriranno la stagione del prossimo anno il 23 aprile 2022. Durante la conferenza stampa è stata sottolineata la centralità dell'Arena di Verona come tempio della musica nella stagione appena conclusa: i telespettatori che hanno seguito gli eventi tv sono stati oltre 27 milioni solo in Italia, in poco meno di quattro mesi. Tra gli eventi organizzati anche l'iniziativa che ha portato per tre volte in pochi giorni in prima serata su Rai 3 "La grande opera all'Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella". La stagione si è conclusa il 30 settembre con il concerto per i 30 anni di carriera di Marco Masini, ma ha visto anche i 10 anni di Emma, i 25 di Carmen Consoli, i 50 di Jerry Calà e i 40 anni dall'uscita del disco "La voce del padrone" di Franco Battiato.

