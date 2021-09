Covid: Veneto, +376 contagi e 10 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - Risale il numero dei nuovi contagi Covid rispetto a ieri, 376 (erano 181 lunedì), ma soprattutto segnano un'impennata i decessi, con 10 vittime in sole 24 in Veneto. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia si porta a 468.500, quello dei morti a 11.770. Gli attuali positivi sono 11.049 (-296).

Dati positivi arrivano dai ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 243 malati Covid (-10), in terapia intensiva 52 (-3). (ANSA).