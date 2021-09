Difesa: nuovo logo per la società in house del ministero

(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - Una stella che evoca l'emblema della Repubblica, contornata da mostrine militari tricolori. Sta nella semplicità il messaggio del nuovo logo di Difesa Servizi, società in house del Ministero della Difesa, che si occupa di gestire asset e valorizzare l'unicità delle forze armate in Italia e all'estero. La targa con il nuovo marchio è stata svelata questa mattina dal sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nella Sala Squadratori all'Arsenale di Venezia.

"Dopo dieci anni, siamo arrivati in una nuova fase, quella della maturità. Siamo di fatto ad un giro di boa e abbiamo pensato che la nostra società meritasse anche una nuova veste grafica", ha riferito l'amministratore delegato, Fausto Recchia.

"Quello che vedete oggi è il nostro nuovo 'segno', che corrisponde alle caratteristiche e risponde al sentimento di Difesa Servizi. Mi preme sottolineare - ha proseguito - che la nuova grafica rappresenta la nostra ispirazione: se è vero che svolgiamo ogni giorno un'attività prettamente commerciale, la nostra filosofia è quella di muoverci sempre nell'ambito dell'istituzionalità".

Il logo non è solo grafico, ma è accompagnato anche da un motto, il 'pay off', in gergo pubblicitario: 'Generiamo valore'.

"Questo è un messaggio nel quale ci troviamo appieno, - ha concluso Recchia - Generare è quello che facciamo ogni giorno, mentre il valore è quello della difesa in sé e di tutte le nostre forze armate". (ANSA).