Venezia e l'Art Night 2021 in collegamento con Parigi

(ANSA) - VENEZIA, 22 SET - Sarà la tradizionale apertura dei cancelli dell'Università di Ca' Foscari, alle 16.30 di sabato 2 ottobre, a dare il via alla decima edizione di Art Night Venezia. La notte dell'arte torna così ad illuminare la città storica in presenza, dopo lo stop causa pandemia dello scorso anno, e lo fa in concomitanza con la celebre 'Nuit Blanche' di Parigi.

Non cambia la natura della manifestazione, animata da installazioni multimediali, giochi storici e visite a musei e istituzioni culturali veneziane, ma gli strascichi della pandemia impongono la prenotazione obbligatoria per accedere agli eventi, che rimarranno comunque tutti ad accesso gratuito.

Tra le novità ci sono 'The Game of Venice 421-2021', negli spazi espositivi di Ca' Foscari, gioco narrativo a squadre che ripercorre i 1600 anni di vita della città lagunare, e 'Al Sogno! Dante sogna/Sogna Dante', spettacolo teatrale dedicato ai 700 anni dalla morte del sommo poeta, all'Auditorium Santa Margherita. Il programma include 120 eventi.

"Quest'anno -dice la direttrice scientifica, Silvia Burini - abbiamo deciso di riflettere sulla sostenibilità, umana prima di tutto, e ambientale. Per questo motivo abbiamo azzerato l'utilizzo di carta, sfruttando un'app che permetterà di prenotare e accedere a tutti i siti culturali. Parigi si collegherà in diretta per mostrarci quella che gli organizzatori ritengono l'installazione più bella della loro notte dell'arte".

Nei giardini di Ca' Foscari ci sarà spazio anche per la 'virtual reality', con la video installazione 'Venezia 3021': un'omaggio ai 16 secoli di storia della città, realizzato attraverso un corpus di oltre mille immagini - tra dipinti, fotografie e spezzoni di film. (ANSA).