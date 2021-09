Estate: Autovie, bilancio esodo, più traffico e meno code

(ANSA) - TRIESTE, 09 SET - Più traffico e meno code sulla rete autostradale: è il bilancio di Autovie Venete sull'esodo estivo 2021. Dal 20 luglio al primo settembre i volumi di traffico sono risultati superiori al 2019 dell'1,95% e le code in alcuni punti critici si sono ridotte.

Lungo i quasi 240 chilometri di rete sono stati 6,995 mln i veicoli transitati (5,433 mln leggeri e 1,562 mln pesanti) rispetto ai 6,862 mln di due anni fa. La giornata di picco è stata venerdì 30 luglio con 187.668 transiti totali. A un anno e mezzo dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il traffico è quindi tornato ai livelli pre-pandemici con un incremento, nell'ultima settimana del periodo preso in esame, del 3%.

Per quanto riguarda le località balneari, il casello di Latisana ha registrato un +20% dei transiti in uscita; il trend di San Donà, Cessalto e Meolo-Roncade è vicino al +10%. In calo del 12% (110 mila transiti in meno) i passaggi alla barriera del Lisert, anche se il gap è stato parzialmente compensato, con 50 mila transiti, dai risultati ai caselli di Villesse e Redipuglia. Udine Sud segna invece +19%.

"Nonostante i numeri record di questa estate - osserva Autovie Venete - non si è mai fatto ricorso a chiusure della A23 nel tratto tra Udine Sud e Nodo di Palmanova. Quest'anno le code hanno raggiunto un'estensione massima di 2 chilometri", anche "grazie all'efficacia della terza corsia". Inoltre "non è stato necessario imporre alcuna deviazione sulla A34 per chi era diretto verso il Lisert. Le code non hanno mai superato la soglia di allerta dei 5 chilometri". In calo anche gli incidenti: su circa 7 milioni di veicoli transitati sulla rete si sono verificati 77 sinistri rispetto ai 95 di due anni fa. Di questi 29 hanno visto il coinvolgimento dei mezzi pesanti (-6 dal 2019) e in 23 casi ci sono stati feriti (-10). (ANSA).