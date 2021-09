Venezia: Verdi, Governo sia attento su conflitto interessi

(ANSA) - VENEZIA, 08 SET - "Uno dei luoghi di maggiore rilevanza nazionale e internazionale com'è Venezia, tanto che gode di una legge speciale, merita un'attenzione diretta da parte del Governo per arginare comportamenti scorretti e conflitti di interesse". Lo sottolineano in una nota i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Eleonora Evi e Angelo Bonelli.

"Già mesi or sono - prosegue la nota - il consigliere comunale di Venezia e storico leader dei Verdi Gianfranco Bettin aveva chiesto al Sindaco Brugnaro che ci fosse un chiarimento radicale in forma pubblica circa i conflitti di interesse su aree di proprietà del Sindaco, oggetto di progetti e interventi rilevantissimi sul piano economico e urbanistico. Oltre a chiedere che sia fatta chiarezza su questa particolare situazione di conflitto di interessi e sulla legittimità di operazioni che non sembrano avere a cuore il futuro della città, il bene comune, la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti dei residenti, vogliamo sottolineare l'importanza di salvaguardare un patrimonio artistico e culturale tra i più ricchi al mondo e un ecosistema meraviglioso e fragile.

Vigileremo con tutti i mezzi a disposizione, anche a livello Europeo, affinché Venezia, già penalizzata da malaffare e spreco di denaro pubblico (Mose) - concludono Evi e Bonelli - non debba patire una nuova stagione di speculazione e conflitti di interessi". (ANSA).