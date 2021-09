Covid: Veneto, 705 nuovi casi e 2 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 08 SET - Risale a +705 nuovi casi in 24 ore la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con il totale che arriva a 459.755 malati. Lo rileva il bollettino regionale, che segnala due decessi, per un totale di 11.706 da inizio pandemia.

L'incidenza dei casi sui tamponi è dell'1,55%, per 15.325 test molecolari e 29.888 antigenici. Gli attuali positivi continuano a crescere e sono 13.162 (+95). Stabile la situazione clinica, con 244 ricoverati in area non critica (+2) e 53 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).