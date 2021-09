Tornano Seat Music Awards, Conti 'li dedichiamo alla Carrà'

(ANSA) - MILANO, 06 SET - E' tutto pronto, all'Arena di Verona, per la 15/a edizione dei Music Awards, che per il terzo anno consecutivo sono Seat Music Awards. La festa della musica, che quest'anno si allarga anche ad altre arti, grazie alla presenza di attori e altri personaggi in arrivo dal mondo della televisione e dello spettacolo, partirà giovedì 9 settembre e proseguirà venerdì 10, in diretta in prima serata su Rai1 e con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia sul palco dell'Arena per il decimo anno consecutivo. Un terzo speciale appuntamento sarà poi in onda domenica 12 settembre alle 16.30 sempre su Rai1, per i Seat Music Awards Disco Estate, questa volta con Nek nelle vesti di presentatore. Durante le serate ci saranno anche momenti dedicati a Stefano D'Orazio dei Pooh e a Gino Strada. "Quest'anno - ha annunciato Carlo Conti - sarà doveroso dedicare le due serate a Raffaella Carrà". (ANSA).